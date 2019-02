Milli Görüs: Noch ein Lokal in Wien

„Islamistische Tendenzen“ hin oder her - in Wien eröffnet am Freitag das nächste Jugendlokal der Milli Görüs. Dieses Mal in der Veronikagasse 26 im 17. Bezirk. Das Ziel: vor den nahenden Kommunalwahlen in der Türkei die Jungen erreichen. Die Wiener Opposition kritisiert das Vorgehen massiv.