„Rinderwahn“ in der Leopoldstadt

Serviert wurden genussvolle Häppchen aus der Speisekarte in Form eines Flying Dinners zusammen mit speziell ausgewählten Gin Sorten und Craft Beer. Auch Vegetarier kamen mit dem Schwammerl Cheddar Burger voll auf ihre Kosten. Besondere Highlights waren die Mini Burger in verschiedenen Varianten, die Trüffel Fries und die Cheesecake Bites, die das VIP Opening zu einem unvergesslichen kulinarischen Ereignis und einem gelungenem Abend gemacht haben. Musikalisch untermalt wurde der Abend von Specialguests Georgij Makazaria & the Russian Gentlemen Club und DJ Twice. Besonders begeistert waren die Gäste vom „Rinderwahn Song“, der speziell für diesen Anlass vom Russian Gentlemen Club präsentiert wurde. „Der Song beschreibt genau das, was es in diesem Lokal gibt - nämlich Burger, die wahnsinnig gut sind“ so der Songwriter des Meisterstücks, Roman Grinberg.