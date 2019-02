Superserie! Harden zieht mit Michael Jordan gleich

Die Houston Rockets haben am Mittwoch im letzten Spiel vor dem All Star Game der NBA bei den Minnesota Timberwolves trotz 42 Punkten von James Harden mit 111:121 verloren. Mit seinem 31. Spiel in Folge mit mehr als 30 Punkten zog der wertvollste Spieler (MVP) der letzten Saison mit Michael Jordan gleich. Nur Wilt Chamberlain war Anfang der Sechzigerjahre eine längere Serie gelungen (65 Spiele).