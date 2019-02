Gewinnt Zahnpasta-Set mit cooler Zahnbürste!

Was früher als Öko galt, ist heute Trend: Das zeigt sich schon seit Längerem im Bereich Ernährung. Auch in puncto Kosmetik sowie Körper- und Zahnpflege legen immer mehr Frauen und Männer ein anderes Bewusstsein zu Tage. So sollen in den verwendeten Produkten vor allem wenige und gute Inhaltsstoffe vorhanden sein. Diesem Wunsch kommt die neue meridol® PUR mit 0 Prozent künstlichen Farb- und Aromastoffen nach. Zudem ist sie, wie auch die anderen Produkte von meridol®, frei von Sodium Lauryl Sulfat - einem chemischen Tensid, das hauptsächlich für die Schaumbildung in Zahnpasten aber auch Seifen, Shampoos und Duschgels eingesetzt wird.