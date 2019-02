Mountainbiker wurde bei Sturz erheblich verletzt

Der 46-Jährige war gegen 7.50 Uhr mit seinem Bike auf der Schneeburggasse in östliche Richtung unterwegs und wollte seine Fahrt am Speckweg fortsetzen. Aus bisher unbekannter Ursache kam er plötzlich zu Sturz und zog sich erhebliche Verletzungen am Ellbogen, der Schulter und am Kopf zu.