Donald, Mickey & Co. sorgen jetzt für Gänsehaut!

Spürnasen können sich freuen, denn Donald, Mickey und Co. machen jetzt in der neuen LTB-Reihe „Crime“ in sechs spannenden Ausgaben mit Schurken kurzen Prozess. Alle zwei Monate gibt es die neuesten Krimi-Abenteuer, im ersten Band dürfen sich die Leser etwa über die Erzählungen von Edgar Allan Duckoe freuen. Gänsehaut garantiert!