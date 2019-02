Schreckliche Turbulenzen fordern fünf Verletzte

Schreckliche Szenen haben sich am Mittwoch in 10.000 Metern Höhe an Bord einer Maschine der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines abgespielt. Starke Turbulenzen rüttelten den Flieger auf dem Weg von Santa Ana in Kalifornien nach Seattle im Bundestaat Washington dermaßen durch, dass der Jet in Reno in Nevada notlanden musste. Fünf Personen wurden verletzt, die Flugzeugkabine glich nach dem Sturzflug einem Schlachtfeld.