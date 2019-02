Deutscher Steuerflüchtling in Allhaming gefasst

In der Schweiz gelebt

Um einer drohenden Festnahme durch die deutschen Behörden zu entgehen, flüchtete er zunächst in die Schweiz, wo er mehrere Jahre lebte und später nach Österreich. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Überstellung des Festgenommenen in die Justizanstalt Linz zwecks Einleitung eines Auslieferungsverfahrens an.