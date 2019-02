Box-Champ Joshua verteidigt WM-Titel in den USA

Der 30-jährige New Yorker hält nach 24 Kämpfen bei 23 Siegen (20 vorzeitig) und einem Remis. Vom US-Fachmagazin „The Ring“ wird Miller aktuell als Nummer 9 innerhalb der Schwergewichts-Boxrangliste geführt. Joshua bestritt alle seine bisherigen 22 Profikämpfe (22:0, 21 vorzeitig) in Großbritannien. „Er macht einen Riesenfehler, sich auf der US-Bühne und damit in meinem Hinterhof präsentieren zu wollen. Joshua wird dafür mit der Übergabe seiner Gürtel büßen“, kündigte Miller an.