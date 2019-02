Paukenschlag: Inter nimmt Top-Star Schleife weg!

„Meine ganze Aufmerksamkeit gilt dem Spiel am Donnerstag. Danach können wir über alles Mögliche diskutieren und uns unterhalten“, sagte Spalletti, der sich auch bewusst zurückhielt. „Es ist immer schwierig, was zu sagen, weil immer viel geschrieben wird“, erinnerte der Italiener. Icardi, ein Spieler, der polarisiert und in der Vergangenheit auch Konflikte mit Inter-Fans hatte, war in den vergangenen vier Jahren Klub-Toptorschütze, sein Marktwert wird auf 100 Millionen Euro taxiert. Zuletzt hatte es schleppende Verhandlungen bezüglich einer Verlängerung des noch bis Sommer 2021 laufenden Vertrags des Stürmers, der in den jüngsten sieben Liga-Partien nicht traf, gegeben. Ein öffentlich ausgetragener Zwist zwischen dem Klub und Wanda Nara, der Frau und Managerin von Icardi brachte ebenfalls schlechte Stimmung.