Acht Resorts und tausend Sterne

Ihr kommt aus Fünf-Sterne-Hotels? Toll, aber mein Platz hier hat 1000 Sterne! – so empfing uns Paolo am einfachen Tor zu seinem „Reich“ im Valle della Luna, einer Art Mondlandschaft mitten im unwegsamen Inneren der Gallura im Norden Sardiniens. Eine gute halbe Stunde wanderten wir, umkreist von Paolos unermüdlichem Setter „Bobi“, dann noch durch Korkeichen-, Feigen- und Olivenhaine zu seiner Hütte, vorbei an Formationen mit Namen wie Schildkröte, Hase oder Wal, von Wind und Niederschlägen in Jahrtausenden zurechtgeschliffenen riesigen Felstürmen. Eine faszinierende Landschaft.