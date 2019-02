Per Haftbefehl Gesuchter sprang aus dem Fenster

Der Mann war bereits im vergangenen August wegen des Handels mit Betäubungsmitteln zu einer zweijährigen Haftstrafte verurteilt worden. Er tauchte nach dem Urteil unter, wechselte immer wieder den Unterschlupf. Ein Ende fand die Flucht am Dienstagabend. Beamte der Zivilen Einsatzgruppe und ein Diensthundeführer aus Traunstein hatten herausgefunden, wo sich der Mann derzeit versteckt. Der 20-Jährige versuchte noch zu flüchten, in dem er aus dem Fenster im ersten Stock des Hauses sechs Meter in die Tiefe sprang. Dort warteten aber schon mehrere zivile Beamte. Der Bayer sprang ihnen sozusagen direkt in die Arme. Er blieb unverletzt und wurde in die Justizanstalt Laufen-Lebenau gebracht.