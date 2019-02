Eine neue Ski-Marke setzt auf die digitale Nische

Eigentlich ist es fast ein wenig Paradox. Mit ruhiger Hand und doch ein bisserl Stolz rückt Siegfried Rumpfhuber das „Modell 7“ mit türkiser Aufschrift in seinem kleinen Geschäft nahe der Panzerhalle zurecht. Also ein Ski-Modell seiner eigenen, neuen Skimarke „Original +“, die erst seit Oktober auf dem Markt ist. Und das in Zeiten sinkender Skiverkäufe. Verrückt, könnte man meinen, wenn dahinter nicht der 41-jährige gebürtige Bad Ischler stehen würde, der lange Jahre bei Fischer und Kästle tätig war.