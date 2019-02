43 Kilo Drogen in Wiener Hotelzimmer gebunkert

Bei der Übergabe von Suchtmitteln sind in Wien-Leopoldstadt drei Drogenschmuggler erwischt und in weiterer Folge festgenommen worden. In einem Wiener Hotelzimmer von einem der drei Beschuldigten, einem 59 Jahre alten Niederländer, wurden 43 Kilogramm Kath-Pflanzen gefunden, berichtete die Exekutive am Dienstag.