Zu wenig Polizisten: Ein Kraftakt ist nötig

In den letzten zwei Monaten war die Polizeiinspektion Strobl an 37 Tagen mit nur einem Mann besetzt. Probleme? Nein, es ist alles in Ordnung. Sagt die Landespolizeidirektion. Doch die Gewerkschaft warnt: Durch den hohen Frauenanteil von 23…% werde es in Zukunft noch mehr Abwesenheiten und Teilzeit geben.