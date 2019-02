Mann ließ Hund erschießen: Aus Angst um Kinder

„Ich hatte Angst um meine Kinder“, erklärte der der dreifache Vater den Grund, warum sein treuer Gefährte sterben musste. Sein jüngstes Kind sei erst neun Monate. Unvorstellbar, was passiere, wenn der Hund das Kind verletze! Der Metzger rief darum seinen Freund an. „Ich bin seit 30 Jahren Metzger, wenn etwas bei einem Tier nicht passt, dann kommt es weg“, erkärte er Richter Günther Nocker seinen Gedankengang. An das Einschläfern des Hundes oder ein Tierheim habe er nicht gedacht. Nur ein Schuss durch das Jagdgewehr des Freundes machte „Wastl“ den Garaus. Es sei ein schneller Tod ohne Schmerzen gewesen, erklärte der Jäger.