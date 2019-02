Frühlings-Hoch „Dorit“ bringt uns bis zu 17 Grad!

Der Freitag und das Wochenende stehen voll und ganz im Zeichen des Sonnenscheins: „Im ganzen Land scheint von früh bis spät die Sonne, meist ist der Himmel sogar wolkenlos“, prognostiziert Spatzierer. Lokale Frühnebelfelder lichten sich rasch und der Wind weht meist nur noch schwach. Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen 6 bis 15, am Sonntag im Südosten auch 17 Grad. Von Rekorden sind wir aber weit entfernt, so gab es am 22. Februar 2016 in Pottschach-Ternitz sogar 23,2 Grad.