Tickets gewinnen und Darts-Star Van Gerwen treffen

Darts erfreut sich in Österreich immer größerer Beliebtheit. Das Turnier in Schwechat brach im Vorfeld bereits alle Rekorde. Noch nie ging das Kartenkontingent schneller weg, verriet PDC Europe. Grund genug, um wieder Station in Österreich zu machen. Von 3. bis 5. Mai 2019 macht die PDC Station in Graz, von 30. August bis 1. September in Schwechat. Hier können Sie sich die Karten sichern!