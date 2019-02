Alle haben Trickserei um Polizei-Stellen satt

Größter Fehler war, die Ausbildung einzustellen

Wie viele räumt auch Umlauft ein: „Mit der Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei versprach der damalige Innenminister Strasser mehr Beamte auf der Straße durch Effizienzsteigerung und damit Einsparungen in der Verwaltung. Heute wissen wir, dass das Gegenteil der Fall ist.“ Nicht nur in der Stadt Salzburg, wo 55% der Straftaten begangen werden, fehlen enorm viele Beamte: 486 sollten es sein, laut Ministerium sind es nur 399, laut Polizeidirektion 448 Köpfe, in jedem Fall aber waren es hier im Jahr 2005 noch 593.