Fünf Tipps für Erste Hilfe auf unseren Skipisten

Und so geht’s: Für die Herzdruckmassage den Oberkörper des Verunfallten freimachen, seitlich hinknien und den Handballen einer Hand auf die Mitte des Brustkorbes auflegen. Mit gestreckten Armen schnell und kräftig mit beiden Händen auf die Mitte des Brustkorbs drücken. So lange, bis der Verunfallte wieder aufwacht, wieder normal atmet oder der Rettungsdienst eintrifft. Wer die Technik der Beatmung beherrscht: Nach 30 Herzdruckmassagen die Atemluft zweimal in den Mund des Reglosen blasen. Wenn der Verunfallte normal atmet, in die stabile Seitenlage bringen. Wenn er ansprechbar ist, sollten rasch die Verletzungen versorgt werden, starke Blutungen etwa mittels festem Druck stillen. „Viele Skiunfälle betreffen das Knie“, erläutert Unfall-Mediziner Fabian Gerber von der Unfallchirurgischen Kassenpraxis im Medicent Innsbruck (siehe Interview).