Bub (9) am Weg zur Straßenbahn von Auto erfasst

Ein 45-jähriger Autofahrer wollte am Gruschaplatz im 14. Bezirk nach rechts in die Linzer Straße einbiegen und hielt zunächst an, um den Querverkehr abzuwarten. Als ihm ein Pkw-Lenker die Vorfahrt gab, fuhr er los - übersah aber den Buben, der gerade über die Straße lief, um zur Straßenbahn zu gelangen.