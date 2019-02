WM-Studio: Bronze für Schwarz & Team auf Gold-Jagd

Die Ski-Herren lassen uns jubeln! Marco Schwarz holt Österreichs dritte Medaille bei der 45. Alpinen Ski-WM in Aare. Der 23-jährige Kärntner wurde in der Kombination hinter dem am Knie angeschlagenen Franzosen Alexis Pinturault sowie Sensationsmann Stefan Hadalin aus Slowenien Dritter. Natürlich ist die Kombinations-Entscheidung das Hauptthema des WM-Studios von und mit sportkrone.at-Chef Max Mahdalik!