Panik im Darkroom

Plötzlich flackern Lichter auf, die an Leitsysteme in Autobahntunnels erinnern. Und kurz danach erleuchten acht Skulpturen den „Darkroom“. Sie muten wie Straßenlaternen oder Poller an. Bevor man sie jedoch genau ins Visier nehmen kann, steht man wieder im Dunkeln. Panik tritt auf. Soll man sich orientierungslos bewegen, das Handy zücken? Allerdings nervt das ständig lauter werdenden Surren so, dass man sich einzig die LED-Akteure dieser unheimlichen Inszenierung herbeisehnt.