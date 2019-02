„Diese Kunstuniversität ist für mich ein Juwel!“

Profil nachschärfen

Sie nennt „verstärkte Kommunikation, mehr Außenauftritte sowie Internationalisierung“ als künftige Schwerpunkte in der Schärfung des Profils, um „das Juwel Kunstuni Linz noch mehr zum Glänzen zu bringen.“ Insgesamt hatten es drei Bewerber in die Endrunde geschafft, Hütter bekam in einer geheimen Wahl den Zuschlag. Ab 1. Oktober tritt sie die vierjährige Funktionsperiode an.