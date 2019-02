Kommt Volksbefragung für „widersinnige Gondel“?

Etwa 35 Millionen Euro für die Seilbahn, drei Millionen Euro für die Grundstücksablösen für die Seilbahn-Trasse - so viel wollen VP-Bürgermeister Siegfried Nagl und sein blauer Vize Mario Eustacchio in die Hand nehmen. Die Grazer KP-Chefin Elke Kahr stemmt sich vehement gegen das Projekt: „Die erheblichen Mittel wären für den Bim-Ausbau viel sinnvoller eingesetzt.“ Und weiter: „Wenn SPÖ und Grüne mit uns an einem Strang ziehen und ich den Eindruck habe, dass die Grazer eine Volksbefragung wollen, werden wir eine solche initiieren.“