Abbiegeassistent: Wien macht Lkw-Flotte sicherer

„Ich habe schon in der Vorwoche den Auftrag gegeben, das so schnell wie möglich in Angriff zu nehmen“, versicherte Sima. Jener Hersteller, der die Fahrzeuge der Stadt stellt, habe nun ein System genannt, das kompatibel sei, erklärte die Stadträtin: „Wird der Blinker betätigt, wird eine Kamera aktiviert. Befindet sich etwas in diesem Blickfeld, ertönt ein Signal.“ Noch am heutigen Montag werde der Assistent in ein Testfahrzeug eingebaut. „Das ist bis Mitte der Woche abgeschlossen“, kündigte Sima an.