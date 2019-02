Die Salzburger Politik kommt auf den Hund

Finanzieren will Rößlhuber den Posten über die Hundesteuer, die der Stadt jährlich 300.000 € einbringt. Unabhängig von den Neos macht sich SPÖ-Kandidatin Nicole Solarz für ein besseres Miteinander von Hund und Menschen stark. Die Mutter zweier kleiner Kinder verspürt oft am eigenen Leib, was undisziplinierte Hundehalter anrichten können. Sie fordert mehr Kontrollen der Leinenpflicht, bei denen es um die Aufklärung gehen solle.