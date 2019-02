Kastrieren, um viel Tierleid zu verhindern

Erfolgreiches Kastrationsprojekt in der Steiermark

Für steirische Streunerkatzen gibt es heuer wieder das von Landesrat Anton Lang unterstützte Kastrationsprojekt, in dessen Rahmen schon 24.000 Vierbeiner behandelt wurden und das je zu einem Drittel von Land, Gemeinde und Tierärztekammer getragen wird. 3000 Gutscheine liegen dafür auf. Per Tätowierung am Katzenohr wird der Eingriff verdeutlicht. Unsere Tierschutzvereine befürchten im Frühling wieder eine Flut an Katzenbabys. Und damit viel Elend!