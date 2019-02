Polizei malträtiert Dieb mit Zwei-Meter-Schlange

Die indonesische Polizei sorgt mit einer brutalen Verhörmethode für Empörung: In Westneuguinea ließen Beamte in einer Zelle eine zwei Meter lange Schlange auf einen mit Handschellen gefesselten mutmaßlichen Dieb los. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Mann völlig in Panik gerät und vor Angst schreit, während im Hintergrund immer wieder kichernde Polizisten zu hören sind.