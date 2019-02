Luxushaus in Wiener City kostet 20 Millionen Euro

Sind Sie gerade auf der Suche nach einem neuen Eigenheim in Wien? Dann hat Ihnen bestimmt schon die eine oder anderen Immobilien-Annonce ob des horrenden Kaufpreises ein paar Schweißperlen auf die Stirn gezaubert. In geradezu schwindelerregender Höhe liegt aber nun der Preis für ein Luxusheim, das in der Wiener Innenstadt zu erwerben ist. Dafür muss man nämlich satte 20 Millionen Euro hinblättern …