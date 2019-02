Vor der WM hat Schwertl Gesamtweltcup im Visier

2009 bei ihrer ersten WM holte Schwertl Junioren-Bronze, verpasste Silber nur um einen Zentimeter. Der Sieg bei der Mondial in Dubai ’12, wo Para Ski als Demonstrationsbewerb geführt wurde, war das erste Highlight ihrer Karriere. „Springen in den heißen Wüstensand, dann in den Flip Flops in die Skihalle und im Rennanzug vier Durchgänge. Das war ein komisches Gefühl“, erinnert sich die 32-Jährige. Die drei Jahre später an ihrem ersten WM-Gold knabberte. „Aber da hab ich beim Finalsprung herumexperimentiert, eine haushohe Führung verhaut.“ Am Ende blieb Bronze. Lehre daraus: „Den Fokus behalten, den Ablauf nicht verändern.“ Das wurde 2017 mit Doppel-Gold belohnt. Und soll in Vrchlabi (Tch) in zwei Wochen wieder das Erfolgsrezept sein.