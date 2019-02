ÖEHV-Team nach 2:0 gegen Norwegen Turnierzweiter

Im Mitteldrittel zogen zunächst die Gäste, die mit der halben WM-Mannschaft von 2018 angereist waren, das Tempo an, trafen in ihrer Drangphase aber einmal nur die Stange. Mit Fortdauer bekamen Kapitän Thomas Raffl und Co. die Partie immer mehr unter Kontrolle und setzten die Norweger mit aggressivem Spiel phasenweise stark unter Druck. „Ab dem zweiten Drittel haben wir groß aufgespielt, die Norweger hat nur Torhüter Haugen im Spiel gehalten“, analysierte Bader.