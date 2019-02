Tor und Assist von Raffl bei Sieg über Anaheim

Philadelphia legte mit einem starken ersten Drittels den Grundstein zum neunten Sieg in den jüngsten zehn Spielen. Die Flyers gingen mit einer 4:0-Führung in die erste Pause, wobei Raffl die frühe Führung von Phil Varone (3.) mit einem Idealpass vorbereitete und in der 12. Minute mit seinem vierten Saisontreffer auf 3:0 erhöhte. Der Villacher knallte in Unterzahl die Scheibe ins lange Eck.