Crash im Stop and Go-Verkehr: Frau verletzt

Eine 71-jährige Deutsche fuhr am Samstagmittag mit ihrem Pkw auf der A 10 Tauernautobahn in Richtung Salzburg. Auf Höhe der Ausfahrt Golling kam es zu einem Stau mit „Stop and Go“-Verkehr. Beim Abbremsen durch die Deutsche kam es zu einem Auffahrunfall mit einer nachfolgenden 40-jährigen Pinzgauerin.