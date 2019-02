Gag zum Valentinstag: Kakerlake nach Ex benennen

Sauer auf den Ex-Partner? Oder noch nicht ganz über ihn bzw. sie hinweg? Passend zum Valentinstag hat sich ein Zoo in Texas nun eine besondere Aktion einfallen lassen: Besucher können Kakerlaken nach ihrem Ex benennen - anschließend werden diese an Erdmännchen verfüttert. Ein Zoo in Australien hatte eine ähnliche Idee: Hier kann man eine Schlange auf den Namen der Ex-Freundin taufen.