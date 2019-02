Deko: So verschönern Comichelden das Kinderzimmer

Die Helden der Kindheit - wir alle hatten sie! Die Charaktäre begleiteten uns über Jahre, waren stets in irgendeiner Form an unserer Seite und so mit den wichtigsten Momenten und schönsten Erinnerungen für immer verbunden. Was damals „Die Maus“, „Diddl“, „Barbapapa“ oder „Sailor Moon“ waren, sind heute die Hunde aus „Paw Patrol“, „Die Minions“ oder „Die Eiskönigin“. Und bei manchen können wir sogar ganz sentimental werden, denn die „Disney“-Klassiker sorgen noch immer für Begeisterung. Seinen Liebling will man immer dabei haben - und neben Merchandiseprodukten wie Lunchboxen oder Rucksäcken, lässt sich die Fanliebe besonders gut im Kinderzimmer ausleben. Lassen Sie sich von unseren Ideen inspirieren!