IT-Wirtschaftspreis ging an die Anifer Axess

Die Axess RESORT SOLUTIONS erzielten nach Meinung der Jury den größten Kundennutzen im Bereich Wirtschaftlichkeit und Erfüllung von besonderen Kundenbedürfnissen. Die Anforderungen der Kunden zur Anpassung an sein Skiresort stehen hier im Vordergrund. Alexander Unger, Partner BearingPoint Österreich, stellte am Galaabend die aktuelle Studie „Digital Leaders in Austria“ vor, in der die digitale Reife von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen bewertet wurde. Die Ergebnisse bestätigen, dass in der Digitalisierung erfolgreiche Konzerne dieses Thema an oberster Stelle ansiedeln. „Der Vorstand verwendet dort bis zu 30 % seiner Zeit und Energie darauf, die Stellschrauben in seinem Unternehmen dafür zu schaffen und Hindernisse zu beseitigen“, unterstreicht Unger.