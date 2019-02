Frau lief auf die Straße: Von Auto erfasst

Die 35-jährige Philippinin lief in der Schwarzstraße auf der Höhe des Hotel Sachers auf die Fahrbahn. Weil sich in dem Bereich eine Baustellenabdeckung befindet und die Frau auch noch dunkel gekleidet war, entdeckte sie ein Lenker (23) zu spät. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, die Fußgängerin schaffte es auch nicht mehr auszuweichen. Bei der Kollision wurde die 35-Jährige verletzt. Sie wurde in das Unfallkrankenhaus eingeliefert.