Gleich zwei Mal Pech für Tresorknacker

In Keutschach waren die Täter durch ein Fenster in ein Haus eingebrochen. Sie schleppten einen Standtresor aus dem Arbeitsraum in die Küche, um ihn von dort abzutransportieren. Dann kam jedoch die Hausbesitzerin heim und störte sie. Die Einbrecher ergriffen die Flucht. Eine Fahndung verlief negativ.