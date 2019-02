Fünfeinhalb Jahre Haft für den „Fensterbohrer“

Auf einen immer gleichen „modus operandi“ verwies Staatsanwältin Karin Sperling: Mit einem Akku-Bohrer bohrte der Angeklagte Löcher in Fenster- und Türrahmen, hebelte sie mit einem Draht aus und gelangte so in die Innenräume. Sperling ging von 520.000 Euro Gesamtschaden aus. Uhren, Schmuck, Geld, Münzen aber auch Taschen, Kosmetika und Waffen ließ der Bosnier mitgehen. Sogar ein Paar Sportschuhe stahl er aus dem Haus eines Profi-Fußballers. Als er im August 2018 wieder nach Österreich reiste, schnappten ihn Polizisten an der Grenze. Seither sitzt er.