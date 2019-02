Päpstlicher Visitator lud Kärntner zum Gespräch

Auch Joachim Gfreiner, ehemaliger Forstdirektor im Bistum, kam zum Sprechtag: „Ich will ein paar Fakten mitteilen, die vielleicht nicht bekannt sind.“ Er persönlich sei 2008 frühzeitig in Pension gegangen, weil ihm der Führungsstil nicht gefallen habe. „Ich schaue mir jetzt genau an, was die Folgen der Visitation sein werden“, meint Gfreiner.