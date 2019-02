Eva Pinkelnig in Ljubno auf Platz 7 beste ÖSV-Frau

In Abwesenheit der an einer Lungenentzündung erkrankten Daniela Iraschko-Stolz ist am Freitag im ersten von insgesamt drei Skisprung-Bewerben in Ljubno (SLO) Eva Pinkelnig beste ÖSV-Frau gewesen! Mit zweimal 87,5 Metern landete sie an der siebenten Stelle. Der Sieg ging zum bereits sechsten Mal in Folge an die überragende Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen.