FPÖ will Schlechtreden der Polizei sofort beenden

Einen peinlichen Beigeschmack bekommt nun die Debatte um mehr Personal für die Salzburger Polizei. Die junge Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek mokierte sich in einer Aussenddung über das „Schlechtreden der Polizei“ (kein Wort davon in der „Krone“, denn wir wissen, welch schwierige Arbeit die Beamten leisten). Und sie verkündete am Freitag: „Welcher junge Mensch soll sich noch für die Polizei entscheiden, wenn permanent Schauermärchen in die Welt gesetzt werden?“