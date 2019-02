Mutige Autofahrerin stoppte Lenker im Vollrausch

„Ich hab’ mir gedacht, da kann ich nicht wegschauen“. Eine couragierte 40-jährige Autofahrerin stoppte in ihrer Heimatgemeinde Lohnsburg einen stockbetrunkenen 72-Jährigen, der mit seinem Auto in Schlangenlinien unterwegs war. Er hatte 2,84 Promille intus, kippte fast in den Kofferraum des Streifenwagens.