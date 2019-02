Masern: Durchimpfungsrate regional unterschiedlich

Bei der Auswertung der statistischen Daten hat sich gezeigt, dass es regional sehr große Unterschiede bei der Impfrate gibt. Zwar sind beispielsweise die Kinder des Geburtenjahrgangs 2015 im Schnitt zu 80 Prozent gegen Masern, Mumps und Röteln geschützt. Im Tennengau liegt die Durchimpfungsquote in vielen Gemeinden aber nur bei 61,2 Prozent, im Lungau ist die Quote nicht viel höher.Im Pongau sind dagegen sogar etwas mehr als 85 Prozent der Kinder geschützt. Die starken regionalen Schwankungen kann man sich im Büro von Christian Stöckl nicht erklären. „Wir können nur mutmaßen, dass es in einigen Gegenden besonders viele Impfgegner gibt.“ Diese sollen dann wieder andere von ihrer Meinung, dass der Nadelstich auch gefährliche Nebenwirkungen hat überzeugen. In der Landessanitätsdirektion heißt es, dass sei Unsinn. Es gebe nur harmloseNebenwirkungen. Keine einzige Studie beweise, dass Impfen schädlich sei.