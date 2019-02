Kleine Männer neigen eher zu Gewalttaten

Im Zuge einer Studie des „Center for Disease Control“ in Atlanta, Georgia, wurden 600 Männer zwischen 18 und 50 Jahren nach der Wahrnehmung ihres Selbstbildes, der männlichen Geschlechterrolle und ihrem Verhalten befragt. Dabei zeigte sich deutlich: Männer, die sich als weniger maskulin erachten, sind am aggressivsten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Gewalttat ausüben, ist dabei sogar drei Mal so hoch wie bei jenen mit einer „normalen“ Selbstwahrnehmung.