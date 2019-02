Die romantischsten Lokale für den Valentinstag

#1. Chillax

Das Chillax eignet sich hervorragend für ein schönes Valentinstags-Date in der Stadt. Die hohen Decken, sowie eine sorgfältige Auswahl an Möbeln und Design-Elementen, schaffen ein einzigartiges Ambiente und lassen den Gast in eine andere Welt eintauchen. Für verliebte Paare gibt es im Chillax ein eigenes Valentinstags-Menü. Hier kann man zwischen einem mehrgängigen vegetarischen Menü oder eine Variante mit Fleisch wählen.

Kosten: 25,90 Euro (vegetarisch) bzw. 35,90 Euro (Fleisch)

Wo: 7., Schottenfeldgasse 18