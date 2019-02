Shop-Besitzer entdeckte seine Ski in fremdem Pkw

Zwei Seriendieben konnte die Polizei in Saalbach das Handwerk legen: Zwei Deutsche (27, 48) hatten ihren „Urlaub“ vor Ort von 1. bis 6. Februar genutzt, um Ski, Skistöcke, Schuhe und Kleidung aus mehreren Geschäften zu stehlen. Einer der Geschäfts-Betreiber entdeckte am Mittwoch in einem geparkten Auto die Ski aus seinem Shop. Er alarmierte die Polizei. Diese wiederum machte die Autoinhaber ausfindig. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers der Urlauber wurden noch gestohlene Wintersportbekleidung, ein weiteres Paar Ski, Schuhe und Skistöcke entdeckt. Das Duo wurde angezeigt und ist mittlerweile abgereits.