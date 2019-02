Top 7: Typen, die in der U-Bahn richtig nerven

#2: Der Mitteilungsbedürftige:

Das Handy am Ohr erzählt er in Überlautstärke seine Erlebnisse, die er in der Arbeit oder in der Schlange vor dem AMS hatte. Dass das alle anderen Menschen in der U-Bahn jedoch überhaupt nicht interessiert, scheint ihm vollkommen egal zu sein. Kaum ist das eine Telefonat beendet, teilt er sich nämlich schon lauthals dem nächsten Freund am Telefon mit.