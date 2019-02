Flut hinterließ „Meer aus toten Rindern“

Existenz der Viehzüchter bedroht

Die nunmehrigen „sintflutartigen Überschwemmungen“ würden die Lebensgrundlage der Einwohner in der Region bedrohen, warnte Palaszczuk. Viele Viehzüchter fürchteten um ihre Existenz. Etwa die Hälfte der 25 Millionen Rinder in Australien werden in Zuchtbetrieben in Queensland gehalten.